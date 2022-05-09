التميمي: الحكومة اخفقت في منع هدر اموال طائلة في المنافذ الحدودية

اكد عضو مجلس النواب السابق فرات التميمي، الاثنين، بان حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي اخفقت في منع هدر اموال طائلة في المنافذ الحدودية.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” احد اهم شعارات حكومة الكاظمي كان انهاء الفساد وسطوة المتنفذين في المنافذ الحدودية ومنها مندلي شرق ديالى وغيرها من المنافذ خاصة وانها تلتهم اموال طائلة تشكل ارقام كبيرة في خزينة الدولة العراقية”.

واضاف التميمي،انه” متابعة الاوضاع عن كثب سواء في مندلي او غيرها نرى بان الحكومة اخفقت بشكل واضح ولاتزال سطوة المتنفذين موجودة وتتسع ناهيك عن الفساد وهدر الاموال لكن المثير للقلق هي تنامي معدلات دخول المواد الفاسدة الى الاسواق بشكل كبير وهذا يجب مواجهته بحزم لانه يهدد بانتقال امراض واوبئة الى العمق العراقي”.

واشار الى ان “عائدات المنافذ الحدودية هي نفط اخر لكن الحكومة للاسف لم تحقق اي انجازات في هذا الاتجاه ولايزال هدر الاموال مستمر”.

وتعاني اغلب المنافذ الحدودية وخاصة في إقليم كردستان العراق من ضعف سيطرة الحكومة الاتحادية وهمينة الاحزاب عليها في دخول مختلف البضائع دون اي رقابة حقيقة.