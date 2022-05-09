الحشد الشعبي يكشف هوية 16 ارهابيا في 4 محافظات

أفاد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاثنين، بكشف هوية 16 ارهابي في 4 محافظات من خلال الدائرة المستديرة.

وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة /، إن “الحشد الشعبي شكل في وقت مبكر دائرة للتعاون الاستخباري بين الويته المنتشرة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والانبار من اجل تبادل المعلومات عن قادة وعناصر داعش الارهابي لتعقبهم خاصة وان بعضهم يحاول الاختباء من خلال هويات مزورة او الانتقال بين المناطق للافلات من وجه العادلة”.

واضاف، ان “التعاون الاستخباري خلال الاشهر الماضية اثمرت عن نتائج ايجابية ابرزها كشف هوية 16 ارهابي بينهم 6 في ديالى والباقي في المحافظات الثلاثة الاخرى”، لافتا الى ان “الدائرة المستديرة وهي غرفة التعاون الاستخباري كانت مهمة جدا في تدقيق المعلومات وانتقالها بين القواطع بسلاسة ومرونة عالية جدا”.

واشار الى ان “الحشد الشعبي مستمر في تعقب خلايا داعش الارهابي من خلال الجهد الاستخباري”.

وتنتشر الوية الحشد الشعبي في العديد من المحافظات ومن بينها ديالى وصلاح الدين وكركوك والانبار والموصل