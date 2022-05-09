احباط محاولة تهريب وضبط مواد كيميائية في كمرك ام قصر

أعلنت هيئة الكمارك، اليوم الأثنين، احباط محاولة تهريب في مركز كمرك ام قصر الشمالي، فضلا عن ضبط ثلاث حاويات مخالفة من ضمنها مواد كيميائية خطرة في مركز كمرك ام قصر الاوسط.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "بمتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي ، تمكن مركز كمرك ام قصر الشمالي من احباط محاولة تهريب حاوية (دراجات نارية مستعملة) كانت مخبأة خلف ادوات احتياطية للدراجات، فضلا عن ضبط حاوية (انابيب معدنية) تجاوزت المدة القانونية لوجودها في الميناء".

وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة، "تمكن مركز كمرك ام قصر الاوسط من ضبط ثلاث حاويات محملة بمواد كيميائية خطرة ومواد اولية لصناعة الأدوية البشرية، تجاوزت المدة القانونية لوجودها في الميناء".

واشارت الهيئة إلى ان "عمليات الضبط تمت من خلال تبادل المعلومات مع المصادر الخاصة للهيئة و جهاز المخابرات الوطني وبالتعاون واسناد الجهات الامنية في الميناء".

وتابعت، "تم احالة المخالفات الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".