النـزاهة تضبط معاملات قروض مزورة في مصرفين حكوميين في ديالى

أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بقيامها بأربع عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ في مصرفين حكوميَّين في مُحافظ ديالى، مُبيّنةً ضبط معاملات قروضٍ مُزوَّرةٍ، ممَّا تسبَّب بالإضرار بالمال العام.

الدائرة، وفي معرض في حديثها عن تفاصيل العمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّة، أشارت في بيان إلى أنَّ فريق عمل شعبة التحرِّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل في العمليَّة الأولى إلى مصرف الرشيد- فرع اشنونا، تمكَّن من ضبط أصل (6) معاملات قروضٍ مُزوَّرةٍ، مُوضحةً أنَّ قيمة المبالغ الماليَّة المصروفة كقروضٍ لشراء سيَّاراتٍ بلغت (80،423،000) مليون دينار.

وأضافت إنَّ "الفريق نفَّذ ثلاث عمليَّاتٍ مُنفصلةٍ في تواريخ مختلفةٍ في المصرف الزراعيِّ في المحافظة، لافتةً إلى أنَّ تلك العمليَّات أسفرت عن ضبط (4) معاملات قروضٍ زراعيَّةٍ مُزوَّرةٍ تمَّ منحها إلى عددٍ من المُقترضين بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون والتعليمات؛ الأمر الذي أدَّى إلى حدوث ضررٍ في المال العام".

وأوضحت أنَّ "قيمة الضرر الحاصل؛ جرَّاء القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعيِّ في المُحافظة في هذه العمليَّات، بلغ (94،000،000) مليون دينارٍ".

وبيَّنت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم أربعة محاضر ضبطٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".