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بعد الحديث عن شهادته.. وثائق تكشف تفاصيل جديدة تخص وزير النقل


نشرت وثائق تكشف تفاصيل جديدة تخص الحديث عن شهادة وزير النقل ناصر حسين بندر.

وتتضمن الوثائق، كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل وتأكيده على ان معادلة الشهادات ليس من اختصاص منشأة الطيران المدني، كما تتضمن توصيات حول معادلة الشهادات للطيارين ومهندسي الطيران.

وكانت النائبة عالية نصيف طالبت، امس الاحد، بإقالة وزير النقل بعد ثبوت تورطه بمخالفات كثيرة من بينها إخفاؤه عدم حصوله على الشهادة الجامعية ليتمكن من تولي منصب وزير.

 

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