النائب السابق هوشيار عبد الله : شعب الاقليم ينتظر تطبيق قرارات الاتحادية لايقاف “فرهود” النفط

اكد النائب السابق هوشيار عبدالله، السبت، ان الناس في اقليم كوردستان بانتظار تحويل الاقوال الى افعال فيما يخص الملف النفطي.

وقال عبدالله في منشور على صفحته في الفيس بوك ، ان “وزیر النفط العراقي مرة اخری يؤكد التزام وزارته بتطبیق قرارت المحکمة الاتحادیة فیما یخص ملف نفط الاقلیم”.

واضاف ان “الشعب في الاقلیم ینتظر انتهاء فرهود واردات نفط الاقلیم وأن لایکون سبباً لقطع رواتبهم وموازنتهم”، مشيرا الى ان “الناس في الاقلیم ینتظرون ان یتم تحويل الكلام الخاص بنفط الاقلیم الى أفعال”.

هذا واكد وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار في اجتماع هيئة الرأي في الوزارة اننا “ذاهبون نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الاقليم”، معتبرا ان ذلك “لا يعني قطع الحوار، ونرحب بالاخوة مسؤولي الملف النفطي في الإقليم في حال رغبوا بفتح النقاش مرة أخرى”.