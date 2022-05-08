اتهامات للحلبوسي بإحداث فتنة عشائرية في المحافظات المحررة

اتهم عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الحديدي، الأحد، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بإحداث فتنة عشائرية في المحافظات المحررة.

وقال الحديدي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الحلبوسي وحزبه تقدم يسعون ومن خلال مجموعة من الشيوخ الذين تم إغرائهم بالمال والمقاولات لاحداث فتنة عشائرية وعزل الشيوخ المناوئين لسياسة الحلبوسي”.

وأضاف أن “الحلبوسي بدأ يتخوف من حجم الضغوط والرفض الشعبي له في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وغيرها، لذلك لجأ لخطة عزل الشيوخ الرافضين له، وتنصيب شيوخ آخريسن بدلا عنهم”.

وفي محافظة الأنبار تم عزل شيخ عشيرة البو مرعي أركان الطرموز بعد اجتماع عقد في مدينة الرمادي بتنسيق من أحمد أبو ريشة