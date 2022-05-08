اتهامات لرئاسة البرلمان بتعطيل الجلسات الاعتيادية عمدا

دعت النائبة عن كتلة الصادقون النيابية محاسن الدليمي، الأحد، إلى وجوب عقد جلسات مجلس النواب الاعتيادية ولا يجب تعطيل جلساته , مشيرة إلى أن تعطيل الجلسات أمر مفتعل.

وقالت الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تعطيل الجلسات الاعتيادية لمجلس النواب أمر مفتعل بهدف استمرار تعطيل عمل المجلس”.

وأضافت أن “عدم دعوة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسات اعتيادية ليس له مبرر وعليه الكثير من علامات الاستفهام”، مشيرا إلى أن “ذلك يعد إصرار من جانب رئاسة المجلس على التعمد تعطيل عقد جلساته الاعتيادية مما يؤثر على الصالح العام”.

وكان النائب علاء الحيدري أتهم في وقت سابق، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتعمد تعطيل جلسات البرلمان لغاية سياسية، ملوحا باتخاذ موقف نيابي رسمي في حال استمرار تعطيل الجلسات .