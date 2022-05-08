الاتحاد الوطني الكردستاني : مبادرة الاطار قمة في الواقعية وخطوة لبناء دولة قوية

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، مساندته لمبادرة الاطار التنسيقي الاخيرة، مشيرا الى ان المبادرة خطوة لبناء دولة قوية.

وقال غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “مبادرات الاطار التنسيقي جميعها سليمة وتؤكد مدى حرصه على حل الازمات باقل الخسائر دون تاخير وكان اخرها بتأييد تنصيب احد المستقلين لتولي تشكيل الحكومة”.

واضاف ان “الاتحاد مع الحوار ويؤكد على ضرورة ابعاد الاجندات الخارجية عن العملية السياسية دون أي مجاملة وعلى الجميع اللجوء الى الدستور والاستحقاق الانتخابي”.

واوضح السورجي، ان “تفرد اطراف سياسية ضمن التحالف الثلاثي بالقرار والمطالبة باقصاء أي طرف معارض له تعد كارثة سياسية ستؤدي الى اقصاء جميع المعارضين بذريعة عدم مشاركتهم في الحكومة التي يطالب بها التحالف الثلاثي على ان تكون وفق الاغلبية”.