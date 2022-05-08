بالوثائق.. وزير في حكومة الكاظمي يتوسط لتجهيز الجيش باسلحة إسرائيلية

اتهم النائب عن تحالف عزم احمد الجبوري، الاحد، وزير الصناعة منهل الخباز بالترويج والتوسط لشركة دلتا ديفينس الوسيطة لبيع الأسلحة الخفيفة لتزويد الجيش العراقي باسلحة اسرائيلية.

ونشر الجبوري في تدوينة على “فيسبوك” ان الوزير طالب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بتجهيز الجيش والقوات الأمنية بأسلحتها والمعروف عن هذه الشركة انها واجهة لمصانع إسرائيلية واجنبية بحسب تقارير رسمية.بحسب تدوينته.

ولم يصدر من وزارة الصناعة أي تعليق او رد بشأن هذه المعلومات.

يأتي هذا في وقت كشفت فيه معلومات عن قيام وزير الصناعة الحالي بتعيين شخص يشتبه بانتمائه السابق لتنظيم “داعش” الاجرامي بمنصب مدير عام شركة النسيج والجلود.