الحراك الشعبي يحضر لتظاهرة كبيرة ضد حكومة الكاظمي

أكد الحراك الشعبي ، اليوم الأحد، أن تظاهرات احتجاجية ستنطلق ضد حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال رئيس الحراك الشعبي حسين علي الكرعاوي في تصريح ل /المعلومة/ إن “حكومة تصريف الاعمال مصنع بؤس على العراقيين”.

وأضاف، أن “ارتفاع الاسعار والبطالة زاد من غضب الشارع الذي يعاني من عدم وجود فرص عمل وما زاد الطين بله هو تجويع الحكومة لابناء الوسط والجنوب “.

وأشار إلى أن “الحراك سينظم احتجاجات سلمية ضد استمرار منهجية حكومة الكاظمي التجويعية ضد أبناء الوسط والجنوب”، مؤكدا أن “حكومة الكاظمي فشلت حتى الآن بتقديم الخدمات للمواطنين”.