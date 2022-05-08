برلماني كردي يدعو لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الإقليم

طالب عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، الأحد، بالالتزام بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بالكامل.

وقال أنور في حديث ل / المعلومة /، إن “عدم التزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط وغاز الإقليم، يعني استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة”.

وأضاف أن “طوق النجاة للخلاص من تأخر توزيع الرواتب والأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم، هي من خلال تسليم النفط والغاز إلى بغداد، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بالكامل، وإلا نحن أمام أزمة كبيرة ستلقي بظلالها على أوضاع المواطنين الكرد”.

وتابع أن “تعنت حكومة الإقليم وتحديدا الحزب الديمقراطي عن تطبيق قرار الاتحادية يعني استمرار الأزمة الخانقة”.

وكان وزير النفط إحسان عبد الجبار قد أكد أن، بغداد ذاهبة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الإقليم بالكامل.