“منها منصب الرئيس”..اليكتي: 4 ملفات خلافية تحول دون توحيد البيت الكردي

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي ، اليوم السبت، أن خلافات الأحزاب الكردية تدور حول ملفات عديدة تحول دون توحيد البيت الكردي، فيما بين أن الاتحاد يرحب بأي مبادرة للحوار بشرط إقرار احقيته بمنصب الرئاسة.

وقال الهركي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الخلاف لا يختصر فقط على رئاسة الجمهورية بل هناك الكثير من الأمور العالقة والملفات الشائكة والتي تتعلق بقانون الانتخابات واللامركزية بين المحافظات، وتوزيع الثروات في داخل الإقليم، بالإضافة إلى الإيرادات النفطية وغيرها”.

وأضاف، أن “اليكتي يرحب بأي مبادرة للحوار مع الأحزاب الكردية الأخرى، لكن أساس هذه المبادرة تقر بمنصب رئاسة الجمهورية وهو حق الاتحاد الوطني الكردستاني”، مؤكدا أن “أي حوار لا يستند على هذه الحقيقة يعتبر حوار غير مجدي”.

وأوضح عضو الاتحاد الوطني أن “رغم المحاولات والحوارات المستمرة لتقريب وجهات النظر داخل البيت الكردي، لكن لا يزال التباعد سيد الموقف بين اليكتي والبارتي حتى هذه اللحظة”.

وتابع الهركي، أن “مبادرات الإطار التنسيقي والتيار الصدري والأجواء السياسية الحالية ستساعد على حلحلة الانسداد الموجود في المشهد السياسي”، لافتا إلى أن “الحوارات والمبادرات الآنية سوف يكون لها تأثير على ملف رئاسة الجمهورية والواقع الكردي أيضا”.