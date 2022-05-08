البرلمان يمدد الفصل التشريعي ويحدد موعداً للجلسات المقبلة

قرر مجلس النواب، اليوم الأحد، تمديد الفصل التشريعي الأول، فيما حدد موعداً لعقد جلساته، وجدول أعمالها.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان إن "رئيس مجلس النواب ونائبه الأول والنائب الثاني للرئيس عقدوا اجتماعاً، اليوم الأحد الموافق 8 أيار 2022، للتباحث حول أهم المواضيع المتعلقة بأعمال وعقد جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة".

وتقرَّر خلال الاجتماع، وفق البيان "تمديد الفصل التشريعي الأول/ السنة التشريعية الأولى/ الدورة الانتخابية الخامسة، شهرا واحدا؛ استناداً إلى أحكام المادة (58/ثانياً) من الدستور، وذلك لاستكمال عددٍ من التشريعات والمهام والاستحقاقات الدستورية"

كما تقرر أيضاً، "عقد جلسات للمجلس في هذا الأسبوع يومي الأربعاء والخميس الموافق 11-12 أيار، وسيتضمن جدول الأعمال القراءة الأولى لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فضلاً عن استكمال تشكيل اللجان النيابية".