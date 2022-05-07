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توضيح جديد من التربية بشأن مواعيد الامتحانات النهائيَّة


ذكرت وزارة التربية، اليوم السبت، أنَّ مواعيد الامتحانات النهائيَّة للعام الدراسي الحالي والتي أكملت جميع استعداداتها، ثابتة ولن يتمَّ تغييرها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون للصحيفة الرسمية إنَّ "مواعيد الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي ثابتة ولن يتمَّ تغييرها، وهناك استعدادات مبكرة للامتحانات لهذا العام كونه سار بشكل طبيعي من دون أي مشكلات سواء في التعليم الحضوري أو الإلكتروني".

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