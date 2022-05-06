القبض على منفذي تفجير وقع في نينوى الشهر الماضي

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الجمعة، إلقاء القبض على منفذي تفجير وقع في محافظة نينوى الشهر الماضي.

وقالت الوكالة في بيان إنها تمكنت من “القاء القبض على إرهابيين اثنين قاما بتفجير عجلة مفخخة نوع اوبل رصاصي اللون في ٢٨ نيسان الماضي في منطقة المجموعة الثقافية في حي الشرطة بالجانب الايسر لمدينة الموصل”.

وأضافت أن “عملية القبض جاءت بعد أن شرعت مفارز الوكالة بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ومقاطعة المعلومات وبعد جهود استخبارية كبيرة معززة بالعمل التقني والفني من قبل رجال الوكالة في محافظة نينوى”.

وأكدت أنها ستقوم بـ”إعطاء تفاصيل كاملة في وقت لاحق بعد إكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة”