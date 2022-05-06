الأخبار

رئيس الجمهورية يُعزي بوفاة نائب الأمين العام لمنظمة بدر


قدم رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الجمعة، التعازي بوفاة نائب الأمين العام لمنظمة بدر عبد الكريم الأنصاري.

وقال صالح حسب بيان،، إنه “بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة نائب الأمين العام لمنظمة بدر، الحاج عبد الكريم يونس الأنصاري، الشخصية السياسية البارزة، وزير البلديات الأسبق والنائب السابق في مجلس النواب، والذي كانت له وقفات وطنية في مقارعة الاستبداد والإرهاب”.

وأضاف “وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بأحرّ التعازي والمواساة إلى الأمين العام لمنظمة بدر الحاج هادي العامري وإلى عائلته ومحبيه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته ومحبيه جميل الصبر والسلوان”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على منفذي تفجير وقع في نينوى الشهر الماضي
رئيس الجمهورية يُعزي بوفاة نائب الأمين العام لمنظمة بدر
القوات الامنية تطيح بتاجر مخدرات في كربلاء
هيئة الحشد تعزي بوفاة ابو مريم الانصاري
الشيخ قيس الخزعلي: الانصاري صاحب التاريخ الحافل بالبطولات في كل الميادين الجهادية والسياسية
الأسدي معزياً بوفاة الأنصاري: عاش محطات الجهاد الكبرى
الصحة تنفي صدور اي بيان أو تصريح يخص رفع قيود الجائحة
القبض على امرأة حاولت سرقة طفل من احدى مستشفيات بغداد
شرطة نفط الشمال تقبض على عدد من المهربين مع عجلاتهم في كركوك
توضيح رسمي بشأن "اعدام أسرى" بعد نزاع عشائري في ميسان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك