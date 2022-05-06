رئيس الجمهورية يُعزي بوفاة نائب الأمين العام لمنظمة بدر

قدم رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الجمعة، التعازي بوفاة نائب الأمين العام لمنظمة بدر عبد الكريم الأنصاري.

وقال صالح حسب بيان،، إنه “بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة نائب الأمين العام لمنظمة بدر، الحاج عبد الكريم يونس الأنصاري، الشخصية السياسية البارزة، وزير البلديات الأسبق والنائب السابق في مجلس النواب، والذي كانت له وقفات وطنية في مقارعة الاستبداد والإرهاب”.

وأضاف “وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بأحرّ التعازي والمواساة إلى الأمين العام لمنظمة بدر الحاج هادي العامري وإلى عائلته ومحبيه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته ومحبيه جميل الصبر والسلوان”.