هيئة الحشد تعزي بوفاة ابو مريم الانصاري

قدمت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة تعازيها بوفاة معاون الأمين العام لمنظمة بدر عبد الكريم الانصاري “ابو مريم الانصاري جراء حادث سير في ميسان.

وذكرت الهيئة في بيان اننا “تلقينا بالم وحزن بالغين نبأ وفاة معاون الأمين العام لمنظمة بدر الحاج عبد الكريم الانصاري وأحد مرافقيه اثر حادث سير مؤسف في محافظة ميسان”.

واضافت “واذا نعزي المجاهدين في منظمة بدر بهذه الفاجعة، نستذكر مواقف المجاهد الانصاري في مواجهة التنظيمات التكفيرية والإرهابية وتاريخه الطويل في مقارعة الظلم والاستبداد دفاعا عن المستضعفين ضد نظام الطاغية المقبور”.

وتابعت “وبهذه المناسبة نرفع ايات المواساة والدعاء لذوي المغفور له ورفاقه ونتمنى لهم الصبر والسلوان على فراقه”