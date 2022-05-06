الأسدي معزياً بوفاة الأنصاري: عاش محطات الجهاد الكبرى

عزى رئيس تجمع السند الوطني أحمد الأسدي اليوم الجمعة، بوفاة الامين العام المساعد لمنظمة بدر “أبو مريم الأنصاري”.

وقال الأسدي في بيان، “الأخ الأمين العام لمنظمة بدر الحاج هادي العامري / الاخوة في قيادة المنظمة وقواعدها وجمهورها.. عظم الله لنا ولكم الأجر بفقيد الجهاد وتاريخ الحركة الإسلامية والوطنية الحاج عبد الكريم يونس ” أبو مريم الأنصاري ” (الامين العام المساعد لمنظمة بدر) الذي وافته المنية إثر حادث مؤسف أثناء تاديته للواجب في محافظة ميسان”.

وأضاف، “كان فقيدنا رحمه الله رجلاً مجاهداً عاش محطات الجهاد الكبرى في زمن الدكتاتورية وقاتلها وقارع قمعها واستبدادها ووقف الى جانب شعبه وفتوى الجهاد الكفائي وقاتل داعش وكفرها وتطرفها مثلما كان له شوطاً طويلاً في بناء الدولة وتثبيت أُسسها”.

وتابع الأسدي، “فقدنا بغيابه قامة جهادية مديدة وروحاً متواضعة لإخوته وشعبه وكبيراً في مواقفه إذ لم يُعرف عنه إلا المواقف المحمودة والوقفات المشهودة”.

ولفت بالقول: “رحم الله الانصاري وحشره بتاريخه ونضاله الطويل مع البررة والمجاهدين والثوار واصحاب المواقف التاريخية وأجلسه في دار الابدية مع الشهداء والصديقين من المجاهدين، ولإخوته في منظمة بدر كل العزاء ولأسرته الكريمة كل المواساة القلبية.

واختتم، “رحيله خسارة والامل بإخوته الحاضرين في جميع الميادين في غيابه، رحمك الله يا ابا مريم وثبتنا على النهج القويم الذي مضيتم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون”.