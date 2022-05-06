ناشط ايزيدي يتهم الكاظمي بالانجرار وراء مخطط خطير في سنجار

اتهم الناشط الأيزيدي ناصر كريت، الخميس، رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بالانجرار إلى مخطط تركي سني بارزاني في سنجار، فيما أكد أن الكاظمي يحاول اللعب على الحبال كالمشاهد في “ألعاب السيرك”.

وقال كريت في حوار متلفز تابعته وكالة /المعلومة/، إن “رئيس الوزراء المنتهية ولايته انجر إلى مهزلة العملية العسكرية في سنجار بالتزامن مع الانتهاكات التركية”، مبينا أن “الايزيديون لا يثقون بالكاظمي الذي زار معتقلات النازحين في دهوك ولم ينفذ وعده بإرجاعهم إلى مناطقهم الأصلية”.

وتابع أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى لإرجاع سلطته في سنجار من خلال جر الكاظمي إلى مخطط تركي سني بارزاني”.

وأضاف، أن “الأيزيديون لا يتخوفون من تواجد الجيش العراقي في سنجار وكانوا يتمنون وجوده إبان اجتياح داعش لمناطقهم”، مؤكدا أن “الجيش العراقي مصدر اطمئنان لكن لا نثق بالقرارات السياسية التي تسيطر عليه”.

وأوضح الناشط الايزيدي أن “الكاظمي انجر إلى مهزلة العملية العسكرية في سنجار بالتزامن مع الانتهاكات التركية”، مشيرا إلى أن “رئيس الحكومة الاتحادية يحاول اللعب على الحبال كالمشاهد في ألعاب السيرك”