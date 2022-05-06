العصائب: مبادرة الإطار تمثل “الحل” الأمثل لازمة الانسداد السياسي

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق سعد السعدي، المبادرة الوطنية التي أطلقها الإطار التنسيقي مؤخرا بأنها تمثل الحل للانسداد الراهن وتعقد المشهد السياسي، فيما دعا التحالف الثلاثي للنظر بمبادرة التنسيقي للحفاظ على حق الكون الأكبر.

وقال السعدي في حوار متلفز إن “الإطار ومن خلال مبادرته الوطنية الأخيرة يحاول تقريب وجهات النظر و المضي قدما في العملية السياسية وإنهاء الانسداد الحاصل خدمة لمصالح المكون الشيعي الأكبر داخل قبة البرلمان والشارع العراقي الذي فرغ صبره من تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف، أن “التنسيقي وضع في مبادرته إنصاف المناطق المحررة المتضررة وكذلك المحافظات الجنوبية”، مؤكدا أن ” المناطق المحررة مازالت تعاني من نقص الخدمات والبطالة والإمراض وينبغي حل أزماتها بأسرع وقت ممكن”.

وأوضح عضو المكتب السياسي للعصائب أن “حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته لم تنصف المحافظات الفقيرة كالمثنى ومبادرة الإطار تضمنت رفع الظلم عنها”، معتبرا “المبادرة بأنها تمثل حلا للانسداد السياسي الراهن”.

دعا السعدي، التحالف الثلاثي، إلى “إعادة النظر والتفكير جيدا بمبادرة الإطار الشيعي للحفاظ على حق المكون الشيعي وتشكيل الكتلة النيابية الأكبر عددا حصرا من القوى الشيعية”