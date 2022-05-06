الشبكي: مبادرة الاطار الأخيرة واقعية وشملت جميع الاطراف السياسية

اشاد النائب السابق قصي الشبكي ، الجمعة بمبادرة الاطار التنسيقي الاخيرة بشان انهاء الانسداد السياسي، مبينا ان اطراف التحالف الثلاثي يمارسون اسلوب التزمت في قراراتهم وعدم اللجوء للحوار.
وقال الشبكي في حوار متلفز ان ” مبادرة الاطار الأخيرة واقعية وشملت جميع الاطراف السياسية دون استثناء و على الجميع اللجوء للحوار والخروج من حالة الانسداد من اجل تشكيل حكومة تخدم المواطن”.
واضاف ان ” اطراف التحالف الثلاثي يمارسون اسلوب التزمت في قراراتهم وعدم اللجوء للحوار وان التحالف الثلاثي لم يخضع حتى لقرارات المحكمة الاتحادية “.
وتابع ان ” حالة الانسداد السياسي ستكون عواقبها وخيمة اذا استمرت الازمة وان طرح الاطار حول تشكيل حكومة من المستقلين يهدف لحلحلة الازمة الراهنة “.
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