الشبكي: مبادرة الاطار الأخيرة واقعية وشملت جميع الاطراف السياسية

اشاد النائب السابق قصي الشبكي ، الجمعة بمبادرة الاطار التنسيقي الاخيرة بشان انهاء الانسداد السياسي، مبينا ان اطراف التحالف الثلاثي يمارسون اسلوب التزمت في قراراتهم وعدم اللجوء للحوار.

وقال الشبكي في حوار متلفز ان ” مبادرة الاطار الأخيرة واقعية وشملت جميع الاطراف السياسية دون استثناء و على الجميع اللجوء للحوار والخروج من حالة الانسداد من اجل تشكيل حكومة تخدم المواطن”.

واضاف ان ” اطراف التحالف الثلاثي يمارسون اسلوب التزمت في قراراتهم وعدم اللجوء للحوار وان التحالف الثلاثي لم يخضع حتى لقرارات المحكمة الاتحادية “.

وتابع ان ” حالة الانسداد السياسي ستكون عواقبها وخيمة اذا استمرت الازمة وان طرح الاطار حول تشكيل حكومة من المستقلين يهدف لحلحلة الازمة الراهنة “.