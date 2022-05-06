الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا “الزائر الاصفر” وتعلن الاستنفار التام

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، الجمعة، استمرار حالة الطوارئ في جميع مستشفيات العراق جراء العواصف الترابية، مبينا ان حالات الاختناق تقترب من 6 الاف حالة مع استمرار العواصف.
وقال البدر في حوار متلفز ان ” حالات الاختناق تقترب من 6 الاف حالة مع استمرار العواصف المستمرة”.
واضاف ان ” جميع مؤسسات الوزارة مستنفرة للتعامل مع حالات الاختناق بسبب العواصف واستقبال المصابين بالاحتناق بالسرعة القصوى”.
واشار الى ان ” ردهات الطوارئ تعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الحالات وان الأفضل على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تنفسية عدم مغادرة المنازل الا للضرورة”.
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