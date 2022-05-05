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ضبط 3 متهمين بحوزتهم كمية من المخدرات في بابل


 ألقت مفارز شرطة بابل، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان أنه “تم إلقاء القبض على ثلاث متهمين بقضايا المخدرات وضبط كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع في ممارسة أمنية نفذتها مفارز شعبة مخدرات قضاء الحلة وسط المدينة”.

وأضافت  أن “المواد المضبوطة كانت نحو (٢٥٠) حبة مخدرة مع حوالي(١١ غرام) من مادة امفيتامين المخدرة “كريستال” وأربع امبولات تعاطي ، فضلاً عن سلاح مسدس .

وأشارت القيادة، الى “التحفظ على المواد المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية وتوقيف المتهمين أصولياً”.

وتعلن الاستخبارات والأجهزة الأمنية المختصة بتعقب المطلوبين، بين الحين والآخر، اعتقال أشخاص بتهمة الضلوع بجرائم مختلفة في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.

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