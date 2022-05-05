الصادقون تدعو لمناقشة مبادرة الاطار بعيدا “الاحكام المسبقة”

دعا رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، الأربعاء، إلى مناقشة مبادرة الإطار التنسيقي بعيداً عن التأزم والاحكام المسبقة.

وقال فيحان في تغريدة عبر “تويتر”، “نتمنى من كل الفرقاء السياسيين الذين يمثلون أطياف الشعب ومشاربه أن يضعوا أمام أنظارهم المعاناة الكبيرة التي يعيشها المواطن العراقي”.

وأضاف، أن “الفرقاء مطالبون بمناقشة مبادرة الإطار انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية بعيداً عن التأزم والمواقف والاحكام المسبقة التي تعقد المشهد وتزيد الانسداد انسداداً”.

وكان الاطار التنسيقي طرح في وقت سابق مبادرة سياسية وصفت بـ”المتكاملة” لحل ازمة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد منذ عدة اشهر.