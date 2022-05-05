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حزب البارزاني يفقد “هيمنته” في 5 مناطق بديالى


كشفت مصادر سياسية في محافظة ديالى، الأربعاء، عن فقدان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني “همينته” في 5 مدن مهمة بمحافظة ديالى.

وقالت المصادر لـ/ المعلومة/،ان” حزب البارزاني كان يهمين بشكل كبير على مقاليد الامور في 5 مدن بديالى ابرزها خانقين خاصة مع وجود مقراته الحزبية التي استغلت الكثير من الملفات لكسب اصوات الناس في الانتخابات وخاصة التوظيف والمشاريع”.

واضافت،ان  “حزب البارزاني بعد الازمات الاقتصادية وتأخر دفع الرواتب للموظفين في خانقين وجبارة والسعدية وجلولاء ومندلي ممن لهم لديهم ارتباط بموسسات اقليم كردستان فقد شعبيته وهيمنته على مقاليد الامور”.

وأوضحت، أن “الانتخابات النيابية الماضية اظهرت تقلصا كبيرا في شعبية حزب البارزاني بعد خسارة مرشحته الانتخابات امام مرشحة الاتحاد الوطني الكردستاني ونيل الاخيرة مقعد نيابي عن ديالى”.

وتابعت المصادر، أن “الازمة الاقتصادية في خانقين سببها حكومة اربيل التي يهمين عليها وبشكل مطلق حزب البارزاني لافتا الى ان الحزب لم يعيد فتح مقراته منذ 2017 لانه فقد التاييد الشعبي”.

وبحسب المصادر، فإن “حزب البارزاني يفرض هيمنة على الوحدات الادارية في خانقين وبقية النواحي من خلال الاسايش تارة وربط الاف من الموظفين برواتب مباشرة بحكومة الإقليم”.

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