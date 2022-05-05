النائب ليث الدليمي يكشف عن توزيع الحلبوسي سيارات فخمة على” نواب السيادة”

اقر عضو تحالف السيادة السابق النائب ليث الدليمي، الاربعاء، بتوزيع رئيس مجلس النواب سيارات فخمة على نواب السيادة.

وقال الدليمي في لقاء متلفز ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وزع سيارات فخمة من نوع تاهو الامريكية على نواب السيادة نافيا علمه ان يكون التمويل خارجي او داخلي لكنه اقر باستلام النواب للسيارات”.

وأكد الدليمي والذي تم فصله من حزب تقدم في وقت سابق بقرار من الحلبوسي بشكل مفاجئ انه “لم يستلم اي مركبة من الحلبوسي”.

ويعد الدليمي ابرز نواب الحلبوسي في قاطع شمال بغداد وتحول خبر ابعاده قبل اسابيع الى ترند في مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره كان الاقرب له.