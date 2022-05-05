الأمن يعتقل معتدين على موظف في مستشفى وسط بغداد

أعلنت مديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد، الخميس، القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء على موظف استعلامات مستشفى أطفال العلوية، وسط العاصمة.

وقالت المديرية في بيان إن "قوة حماية مستشفى أطفال العلوية، ضمن قاطع حماية منشآت الكرادة، احد مفاصل مديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء على موظف استعلامات المستشفى اعلاه".

وأضافت، أن "القوة تدخلت لفرض هيبة الدوله والقانون، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم أصولياً الى مركز شرطه العلوية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظا ‏على حقوق الكوادر الطبية وكرامتهم".