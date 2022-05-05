الاتحاد الوطني: سنجار ستكون محرمة على بارزاني وجماعته

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ائق يزيدي، الخميس، أن مايشهده قضاء سنجار من اشتباكات مؤسفة بين الجيش وقوات اليبشة هي جزء من مخطط يراد به خلط الأوراق مجددا.

وقال يزيدي في حديث ل/المعلومة/، إن “جميعنا يذكر كيف تخلى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الذي قرر في 2014 سحب البيشمركة من القضاء وباع الفتيات الإيزيديات لسنجار، من آجل الدولة المزعومة، وكان بارزاني ينفذ مخطط تركي”.

وأضاف أن “مايجري هو محاولة لفرض إرادة الحزب الديمقراطي على الإيزيديين، وشعب سنجار أدرك أن من باعه في 2014 لايمكن أن يعودة مرى أخرى، وكما حلبجة محرمة على البعثيين، ستكون سنجار محرمة على بارزاني والديمقراطي الكردستاني”.

وبين أن “بيان الحزب الديمقراطي فرع 17 كان مليئا بالأكاذيب والهراء، وهو من سلم الفتيات والقصر والأطفال كسبايا لتنظيم داعش الإرهابي”.

ولفت إلى أن “سنجار اليوم بحاجة لحل وطني وأن توقف الاتفاق المبرم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأنه ليس بصالح المكون الإيزيدي، ويجب محاسبة من أخطا بحق سنجار ومن سلم الفتيات لداعش الإرهابي، ومن فعل هذه الأفعال يجب أن ينال الإعدام”.

وتشهد سنجار الواقعة غربي محافظة نينوى أوضاعا غير مستقرة واشتباكات بين الجيش العراقي وقوات اليبشه، مع نزوح لعشرات العوائل من أهالي ناحية سنوني