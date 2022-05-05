الكشف عن مصادر ثروة الحلبوسي الطائلة … “فساد ودعم خارجي”

كشف عضو المكتب السياسي لحركة صادقون احمد عبد الحسين، الخميس، مصادر الثروة الطائلة التي يملكها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال عبد الحسين في حديث ل /المعلومة/، إن “المصادر الرئيسة وراء ثروة الحلبوسي الطائلة عديدة أبرزها؛ الدعم الخارجي الذي تقدمه دول الخليج كالإمارات وقطر، بالاضافة الى تركيا”.

وأشار الى أن “المصدر الأخر هو الصفقات السياسية والاقتصادية المشبوهة التي يعقدها ويديرها رئيس البرلمان في المحافظات الغربية ولاسيما الانبار، والتي من الممكن أن تغطي على الدعم الخارجي المقدم له”.

وأضاف أن “السياسات التي يمارسها الحلبوسي كتكميم الافواه ومصادرة الحريات والترهيب، والتي كشفها وركز عليها احد الشخصيات الوطنية في محافظة الانبار وهو سطام ابو ريشة تدل وتؤكد على وجود صفقات فساد كبرى موجودة في المحافظة وتدار من دول خارجية بوساطته”.

وأوضح عضو المكتب السياسي لصادقون أن “كل الطرق أمام رئيس مجلس النواب متاحة لديه لاستغلال المال السياسي من خلال تواجده في منصب الرئاسة واستعماله لمصالحه الخاصة”، لافتا الى أن “هذه الموارد جداً كافية لبيان وتوضيح ثروة الحلبوسي الطائلة”.