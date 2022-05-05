الإعلام الأمني: القبض على منفذ جريمة اغتيال في ذي قار

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، ان وكالة الاستخبارات القت القبض على منفذ جريمة اغتيال مواطن اثناء خروجة من محكمة تحقيق الشطرة في ذي قار.

وقالت الخلية في بيان انه "بناءً على توجهات المراجع الأمنية وباشراف مباشر من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية والعاملة بمحافظة ذي قار من القاء القبض على المتهم (م ع د) المطلوب وفق احكام المادة (٤) من قانون الارهاب والمشترك بقضية المجنى عليه (ا. ر. ح ) الذي تم اغتيالة اثناء خروجة من محكمة تحقيق قضاء الشطرة في محافظة ذي قار".

واضاقت انه "تم ضبط سلاح الجريمة نوع بندقية كلاشنكوف وكان السبب من وراء هذه الجريمة خلافات عشائرية بين الطرفين ، وقد تم تدوين اقواله واحالتة الى القضاء لينال جزائه العادل ".