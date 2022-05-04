الإعلام الأمني: عمليات ميسان توجه بالقبض على المتسببين بالنزاعات العشائرية

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، ان قيادة عمليات ميسان وجهت بالقبض على المتسببين بالنزاعات العشائرية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وقالت الخلية في بيان ان "قطعات قيادة عمليات ميسان شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد تجدد نزاع عشائري سابق في ناحية العزيز بمحافظة ميسان".

واضافت ان "قائد عمليات ميسان وصل على رأس قوة عسكرية لفرض الأمن هناك بعد أن تم فرض طوق امني، كما وجه بالقاء القبض على المنتسببين بهذا النزاع الذي أسفر عن مقتل اثنين من المواطنين".