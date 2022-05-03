نتيجة الخلافات.. تهاني العيد تغيب بين الأحزاب الكردية لأول مرة

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي , الثلاثاء , عن غياب التهاني بمناسبة العيد بين الأحزاب الكردستانية ، وفيما عزا ذلك الى عمق الخلافات ، أشار الى ان غالبية السياح العراقيين خلال عطلة العيد توجهوا الى السليمانية دون اربيل.

وقال السورجي في تصريح لـ / المعلومة / ان ” المتعارف عليه انه في كل المناسبات الوطنية والدينية خاصة الأعياد تتم فيها تبادل التهاني على كافة المستويات بين الأحزاب الكردية، الا ان هذا العيد ولاول مرة قد غابت تلك الأعراف”.

وأضاف ان ” غياب تبادل التهاني لم يقتصر بين الحزبيين الكرديين الوطني والديمقراطي بل شمل جميع الأحزاب الأخرى” مشيرا الى ان ” الظاهرة تؤكد مدى عمق الخلافات بين الحزبيين والأحزاب الكردستانية الأخرى ” .

من جانب اخر اكد السورجي بان “السياحة في أربيل سجلت انخفاضا كبيرا بعدد السياح خلال عطلة العيد في حين سجلت السليمانية ارقام كبيرة بعدد القادمين من المحافظات العراقية”.