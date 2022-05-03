البجاري تدعو الى وضع خطة صحية وبيطرية وبيئية لمنع دخول الحمى النزفية الى البصرة .

متابعة / ظاهر العقيلي

دعت النائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة المهندسة زهرة البجاري الدوائر ذات العلاقة في البصرة ومنها دائرة صحة البصرة والمستشفى البيطري ومديرية البيئة وزراعة البصرة ومديرية شرطة محافظة البصرة وبلدية المحافظة والدفاع المدني الى وضع خطط رصينة وسريعة وبناءة الى منع دخول مرض الحمى النزفية الى البصرة .

واكدت البجاري على ضرورة وضع طرق للوقاية والتثقيف من هذا المرض ونشر التوعية الصحية والبيئية حفاظا على صحة مواطني المحافظة .

وطالبت البجاري بضرورة تشكيل فريق عمل من الحكومة المحلية وقضاء البصرة وعضوية دوائر الصحة والمستشفى البيطري والزراعة والشرطة والبيئة والبلدية وممثل ديوان المحافظة ومديرية الدفاع المدني لمتابعة هذا الموضوع المهم .

واضافت البجاري يجب ان تتخذ عدد من الاجراءات المهمة ومنها غلق المحافظة وعدم السماح بدخول المواشي من كافة المحافظات والتنسيق مع قوات حرس الحدود بالتشديد ومنع دخول المواشي المهربة ومتابعة موضوع المجازر وساحات بيع المواشي العشوائية والتاكيد على التعفير والتعقيم والتغطيس والحضانة للمواشي ومتابعة الاجراءات الصحية للباعة المتجولين لمجازر اللحوم وغيرها .