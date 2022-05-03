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نائب: جلسة البرلمان الاولى ستكون ساخنة بمناقشة طريق الحرير والمشاريع المتلكئة


أكد النائب فيصل النائلي أن جلسة البرلمان الأولى ستكون ساخنة جداً بمناقشة مشروع الاتفاقية الصينية وطريق الحرير، مرجحاً استئناف جلسات البرلمان بعد عطلة العيد مباشرة.

وقال النائلي في تصريح ل/المعلومة/، إن “جلسة البرلمان الأولى ساخنة بطبيعة ملفاتها التي ستضعها على طاولة البرلمان ومحملة بالمشاريع المتلكئة ومشروع الاتفاقية الصينية وطريق الحرير “،مشيراً إلى أن “أبواب البرلمان لن تتحمل أكثر من هذا الضغط وقد تفتح بعد العيد”.

وأضاف أن “هناك مساعي نيابية لاستئناف جلسات البرلمان بعد عطلة عيد الفطر بشكل مباشر وليس لدينا نية بتعطيله أكثر من ذلك”.

وبين أن “البلد يمر بمرحلة خطرة وستكون جلسة البرلمان الاولى محملة بالملفات والمشاريع المتلكئة “،مبيناً أن “طاولة البرلمان ستناقش جميع الأمور وخصوصاً اللجان النيابية وإعادة النظر بها”.

وكانت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي أكدت في وقت سابق، الحلبوسي يتعمد تعطيل وتسييس جلسات البرلمان رغم مرور أشهر من إجراء الانتخابات وعقد أولى الجلسات التشريعية.

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نائب: جلسة البرلمان الاولى ستكون ساخنة بمناقشة طريق الحرير والمشاريع المتلكئة
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