الاطار: الدول الداعمة لبعض اطراف الثلاثي تحاول جر العراق نحو التطبيع

بين النائب عن الاطار التنسيقي فاضل الازيرجاوي، ان بعض الدول مطبعة الداعمة لبعض اطراف التحالف الثلاثي تحاول جر العراق نحو التطبيع، لافتا الى ان العراق وشعبه يرفضون هذا التوجه رغم المحاولات الخارجية.

وقال الازيرجاوي لـ /المعلومة/، ان “الامارات تدخلت في الوسط السياسي من اجل خدمة مصالحها وجر العراق نحو التطبيع بعد ان وضعت بعض الشخصيات ضمن تحالفات معينة”.

واضاف ان “الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني تحاول من خلال دعمها لبعض الاطراف السياسية ضمن التحالف الثلاثي ادخال العراق ضمن محورها التطبيعي مع ذلك الكيان”.

واكد ان “العراق وشعبه يرفضون اي محاولات للذهاب بالبلاد نحو التطبيع على الرغم من المحاولات الخارجية لهذا الامر، لافتا الى ان الكثير من الشخصيات في المكون السني ترفض التطبيع وهو ماقد يقود الى انهيار التحالف الثلاثي في قادم الايام”.