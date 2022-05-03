الاتحاد يضع شرطا واحدا لحل الأمور داخل البيت الكردي

اعرب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، الاثنين، عن ترحيب الاتحاد بجميع الوساطات السياسية داخل البيت الكردي من أجل حل الأمور العالقة، محدداً شرطاً واحداً.

وقال خوشناو في تصريح ل/المعلومة/، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني يرحب بجميع المبادرات والوساطات لحلحلة الأمور داخل البيت الكردية بشرط أن يتنازل الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مزاحمة الاتحاد الوطني عن حقه الدستوري ويخضع للعرف السياسي”.

وأضاف أن “الوضع السياسي العراقي يؤثر ويتأثر بالعامل الإقليمي “،مبيناً أنه “نرحب بجميع الوساطات الإقليمية التي تسعى للتدخل بشكل ايجابي وتضمن عودة الأمور إلى وضعها السابق”.

وبين أن “التوازنات ثابتة ومصرين على مرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية ولا نقبل باي تغيير خارج السياقات السياسي والعرف القائم”.

يذكر أن هناك وساطات إقليمية تدخلت لحل الأزمة داخل البيت الكردي من أجل حسم منصب رئيس الجمهورية.