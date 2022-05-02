الحشد: نفذنا 4 عمليات نوعية ضد اهداف داعشية في ديالى خلال 72 ساعة

اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاثنين، تنفيذ 4 عمليات نوعية ضد اهداف داعشية في ديالى خلال 72 ساعة.

وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،انه” في اطار خطة تامين عطلة عيد الفطر المبارك في قواطع الحشد الشعبي شنت مفارزه بدعم من الخلايا الاستخبارية 4 عمليات امنية مهمة ضد اهداف داعشية في الساعات ال72 الماضية”.

واضاف الحسيني،ان” العمليات اسهمت في تدمير مضافات وتمشيط بساتين وطرق زراعية وتامين منحدرات وتلال في محيط 3 مدن محررة واكثر من 20 قرية”.

واشار الى ان” العمليات تنفذ من قبل مفارز قتالية ذات قدرات عالية من الخبرة والكفاءة في القتال داخل البساتين والتلال العالية لافتا الى ان اسلوب العمليات الخاطفة ياتي من اجل ضرب اهداف مهمة اينما وجدت لانهاء اي مخاطر تهدد الاستقرار والامان”.

وتنتشر 7 من الوية الحشد الشعبي في ديالى وهي تؤدي واجبات مهمة في مكافحة الارهاب”