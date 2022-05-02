الأخبار

القبض على اخطر تاجر مخدرات في بغداد


أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بالقبض على أخطر تجار المخدرات في العاصمة بغداد.

وقال المصدر ، أنه "بعملية نوعية نفذتها قوة من ف3 لمش 42 فق 11 ، بالتنسيق مع مكافحة مخدرات ( باب الشيخ ) وبعد استحصال الامر القضائي، تم القاء القبض على اخطر تاجر مخدرات في بغداد".

وأضاف، أن "المواد المضبوطة بحوزته هي "خمسة اكياس تحتوي على مادة الكرستال تقدر بخمسة كيلو، اكياس صغيرة تحتوي على مادة الكرستال بأوزان خفيفة، ميزان الكتروني عدد1، اكياس فارغة، قداحات عدد5، مبلغ مالي يقدر مليون وخمسمائه وخمسين دينار عراقي+ 200 دولار".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على اخطر تاجر مخدرات في بغداد
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق
القبض على المسؤول عن نقل الإرهابيين في الأنبار
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
الفتح: وجود الحشد سيفشل المخططات الخارجية
رغم الدعم الخارجي .. تصدعات التحالف الثلاثي قد تفقده اهم مناصبه
بالتغريدة.. سطام أبو ريشة يدعو لتغيير الحلبوسي: يستغل سلطته للقمع ويميل لكفة التطبيع
برلماني يكشف ممارسات إقصائية يتعرض لها النواب من قبل التحالف الثلاثي
إحباط محاولة خرق لأحد الأنابيب النفطية في ميسان
شخص يمطر مجلس عزاء جده بالرصاص ويوقع مصابين شرقي بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 79.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك