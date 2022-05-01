القبض على المسؤول عن نقل الإرهابيين في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تمكن مديرية الاستخبارات العسكرية من القبض على المسؤول عن نقل الإرهابيين في راوة بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان، أنه "بعملية استخبارية نوعية واستباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة السابعة، والتي اكدت فيها الوصول الى مكان تواجد الارهابي المسؤول عن نقل الارهابيين وتقديم الدعم اللوجستي لهم في منطقة راوة، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل قوة من المفارز الاستخبارية للشعبة وفوج مغاوير القيادة ومفرزة من استخبارات وارهاب راوة وفصيل استطلاع لواء المشاة الثامن".

وأضاف البيان، أن القوة "طوقت منطقة تواجد الارهابي والقاء القبض عليه في قضاء راوة بالانبار"، مشيراً إلى أن "الإرهابي هو من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، حيث جرى بعدها تسليمه لجهة الطلب اصوليا".