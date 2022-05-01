الفتح: وجود الحشد سيفشل المخططات الخارجية

أعتبر عضو تحالف الفتح خالد السراي، الأحد، وجود الحشد الشعبي والقوات المؤمنة بفتوى المرجعية بانه سيفشل جميع المخططات التي يراد بها جر العراق إلى السياسة الخارجية وإتباع بعض دول الجوار، فيما أكد أن محاولات بعض الشخصيات السياسية لفصل الحشد العشائري عن الحشد الشعبي ستبوء بالفشل.

وقال السراي في حديث ل/ المعلومة /، إن “الحشد الشعبي باقي ولديه الخطة الحقيقية في الدفاع عن ارض الوطن في كل بقاع العراق لأنه لم يتكون حتى يكون مناطقياً او طائفيًا بل تكون عراقياً”، مبيناً أن “محاولات فصل الحشد العشائري عن الحشد الشعبي لتحقيق مطامع خارجية من قبل بعض الشخصيات السياسية ستبوء بالفشل”.

وأضاف، أن “الحشد العشائري اشد حرصاً على أن يبقوا منضوين تحت هيئة الحشد الشعبي، لأنهم يعتبرون بالحشد صمام الأمان للعراق”، لافتًا إلى أن “جميع المخططات التي يراد من خلالها ذهاب البلد إلى السياسة الخارجية وتجعل العراق تابع لدول الجوار لا تكون بوجود الحشد والقوات المؤمنة بفتوى المرجعية”.

وأكد عضو تحالف الفتح، أنه “لا يمكن تنفيذ إي مخططات خارجية على ارض العراق بوجود هذه القيادة الحكيمة والتي تمتلك من الرأي والصواب ما يكفيها للوقوف ضد الشخصيات التي تحاول تفتيت العراق أو تقسيمه”