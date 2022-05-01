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رغم الدعم الخارجي .. تصدعات التحالف الثلاثي قد تفقده اهم مناصبه


اكدت اطراف سياسية حصول التحالف الثلاثي على دعم من الخارج بهدف خدمة مصالحه ومصالح داعميه، لافتة الى ان ذلك الدعم لم يكن كافيا امام ابعاد هذا التحالف عن التصدعات والتي قد تقود الى فقدانه اهم مناصبه التي حصل عليها.

وقال النائب السابق جاسم محمد لـ /المعلومة/، ان “رئيس البرلمان يعيش قلقاً خصوصا بعد المشاكل التي ظهرت خلال الايام الماضية مع التيار الصدري حول ادارة مجلس النواب، والانشقاقات التي ضربت حزب تقدم والذهاب نحو تكتلات سياسية بعيدا عنه”.

من جهة اخرى، بين عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي لـ /المعلومة/، ان “الدعم الخارجي للتحالف الثلاثي تسبب باستمرار الازمة السياسية من دون حدوث اي انفراجة للوضع الراهن”.

من جانب اخر، اكد النائب عن الاطار التنسيقي فاضل الازيرجاوي لـ /المعلومة/، ان “الدول الداعمة للتحالف الثلاثي تقود مخططا من اجل ابعاد الحكم عن المكون الشيعي من خلال استخدام المال السياسي من اجل تحقيق هذا المخطط”. 

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رغم الدعم الخارجي .. تصدعات التحالف الثلاثي قد تفقده اهم مناصبه
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