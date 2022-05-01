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بالتغريدة.. سطام أبو ريشة يدعو لتغيير الحلبوسي: يستغل سلطته للقمع ويميل لكفة التطبيع
وكالة انباء براثا
43
2022-05-01
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