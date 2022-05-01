برلماني يكشف ممارسات إقصائية يتعرض لها النواب من قبل التحالف الثلاثي

كشف عضو مجلس النواب ثائر مخيف، الأحد، عن وجود ممارسات إقصائية يتعرض لها أعضاء البرلمان من قبل التحالف الثلاثي، مؤكداً أنه، تفرد بحقوق الأعضاء النيابية ولم يشرك نائبا واحدا من خارج التحالف في اللجان المهمة.

وقال مخيف في تصريح ل/ المعلومة /، إن “هناك عمليات إقصائية تمارس داخل مجلس النواب بحق الأعضاء من قبل التحالف الثلاثي لا يمكن السماح بها”، لافتاً إلى أنه “اذ كان البرلمان يقصي أعضائه فكيف سنمثل 40 مليون عراقي”.

وأضاف أنه “مؤشرات كبيرة لتهشم التحالف الثلاثي بعد العيد وخصوصاً بعد ركود المياه لأكثر من 7 اشهر”، مبيناً أن “قواعد اللعبة تتغير وتتحول إلى طريق أخر بعد العيد ومن الممكن أن نرى أطراف الثلاثي مع الإطار التنسيقي على طاولة واحدة”.

وأشار إلى أن “العملية السياسية لا تتحمل الاستمرار دون الإطار التنسيقي ولا يمكن تشكيل الحكومة بطرف شيعي واحد”.

واتهم النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، في وقت سابق، رئاسة مجلس النواب بالالتفاف على النصوص الدستورية، محذرا من مغبة استمرار اللجان النيابية التي شكلها التحالف الثلاثي للمباشرة بتشريع قوانين غير الدستورية.