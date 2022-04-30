العامري يكشف التهديد الحقيقي للحشد الشعبي

ابرز ما جاء بكلمة الامين العام لمنظمة بدر الحاج هادي العامري في المجلس الحسيني الذي اقيم في الذكرى السادسة لاستشهاد القائد ابو منتظر المحمداوي وثلة من مجاهدي منظمة بدر :-

🔸الشهيد ابو منتظر رجل يجسد الصدق مع الله والعمل مع الله بكل معنى الكلمة

🔸الشهيد القائد ابو منتظر المحمداوي خسارة كبيرة لا تعوض وهو لا يقل عن الشهيد القائد عماد مغنية

🔸لم أرى الحاج قاسم سليماني متأثر بدرجة كبيرة كما رأيته في استشهاد ابو منتظر وهو كان صاحب العزاء

🔸الشهيد القائد ابو منتظر المحمداوي مدرسة جهادية متحركة وربى جيلا رساليا وعقائديا

🔸على مدى 16 عاما نجح الشهيد ابو منتظر في العمل الاستخباري وبفرق الاستطلاع

🔸من بعد نجاح عمل الشهيد القائد ابو منتظر بالاهوار بدأت التجارب الأخرى

🔸أمامنا مسؤوليات وتحديات خطيرة وندعو الله أن يرزقنا حسن العاقبة والثبات بطريق الحق

🔸الحشد الشعبي امانة بأيدينا ويجب علينا حفظ هذه الأمانة

🔸التهديد الحقيقي للحشد هو التهديد الخارجي والداخلي ويجب أن ننتبه لهذين التهديدين

🔸قدمنا الكثير من الشهداء بهذا التشكيل المبارك والحشد الشعبي أن شاء الله بأيدي أمينة ومخلصة

🔸في بدر فقط لدينا ٣٠٠٠ شهيد بالحشد الشعبي وهذه أمانة كبيرة تحتم علينا الحفاظ عليها

🔸اذا حافظنا على الحشد قويا مقتدرا متمسكا بالأهداف و بالمبادئ لن يستطيع كائنا من كان أن يحله

🔸اذا لم نؤد دورنا المطلوب بالحفاظ على الحشد وتضحياته ومكانته فإننا سنخسره

🔸الحشد باقٍ ومن موقع أقوى إلى موقع اخر أقوى أن شاء الله