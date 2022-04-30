النائب عن كتلة صادقون احمد الموسوي بشأن "تشكيل الحكومة": لا نريد مستنسخة

اعتبر النائب عن كتلة صادقون احمد الموسوي، السبت، أن ما وصفه الإقصاء وفرض الإرادات سيزيد من المشاكل، مشدداً بالقول "لا نريد حكومة مستنسخة".

وقال الموسوي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الأغلب من الأحزاب مقتنعين أن العملية السياسية في العراق بينت على التوافقية والتوافق بين المكونات".

وأضاف أن "هناك مبادرة ل‍مسعود البارزاني بعد العيد"، مشدداً "لا نريد حكومة مستنسخة والإقصاء وفرض الإرادات سيزيد من المشاكل".

ولفت الموسوي الى أن "اغلب الأطراف غير مقتنعة بالحكومة الحالية"، معتبراً أن "الإطار التنسيقي لا يمكن أن يتجزأ وأصبح أكثر قوة وأكثر تماسكاً".