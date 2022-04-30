الاتحاد: نحن والإطار في مركب واحد .. الانفراجة قريبة

أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، السبت، أن الاتحاد الوطني لديه نفس الرؤية والأفكار والشراكة مع الإطار التنسيقي.

وقال آلي في حديث ل /المعلومة/، إن “الإنساد السياسي والعزلة الموجودة حاليا ستنتهي قريبا”، مشيرا الى ان “هناك بوادر لإنفراجة في القريب العاجل”.

وأضاف أن “قوى في التحالف الثلاثي ونواب باتوا يدركون صعوبة مهمتهم في تشكيل حكومة الأغلبية، وأن التوافقية والتفاوض هو الحل للخروج من الأزمة التي بدأت تلقي بظلالها على الأوضاع العامة في البلاد”.

وأكدت قوى سياسية مختلفة وجود توقعات بإنفراجة في أزمة الإنسداد السياسي الموجود في البلاد، وتحديدا بعد عطلة عيد الفطر.