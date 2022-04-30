البياتي: الحلبوسي بات يتوسل بالاطار حتى لا يفقد منصبه!

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي, السبت , أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يعيش حالة من العزلة السياسية ويعاني “الهيستيرية” بسبب شعوره بفقدان زعامته للمكون السني وللمنصب , مشيرا الى حالة الهيستيرية جعلته يتوسل بتركيا مرة وايران مرة والامارات وحتى الاطار الذي استقبله بشكل غير جيد.

وقال البياتي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعاني من حالة هيستيرية صعبة من خلال مواجهته لعدة عقبات , مما اشعرته بفقدان الزاعة للمكون السني ولمنصب رئاسة البرلمان وهذا ترجيح شبه مؤكد”.

وأضاف ان ” الهيستيرية التي يعيشها الحلبوسي جعلته يتخبط ويتشبث في هذا الطرف الدولي او ذاك”، مبينا أنه “تارة تراه يتوسل بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وتارة أخرى بتركيا وأخرى بالامارات وأخرى بالاطار التنسيقي الذي لم يستقبله بشكل جيد”.

وأوضح البياتي، أن “الحلبوسي اصبح يعاني من عدة عقبات ابرزها انسحاب العديد من النواب بتحالف السيادة الى العزم وعلاقته مع الدول التي تدعمه قد فقدها لكونه لم يحقق مشروع التحالف الثلاثي في تشكيل الحكومة ” .