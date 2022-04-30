الأخبار

البياتي: الحلبوسي بات يتوسل بالاطار حتى لا يفقد منصبه!


اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي, السبت , أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يعيش حالة من العزلة السياسية ويعاني “الهيستيرية” بسبب شعوره بفقدان زعامته للمكون السني وللمنصب , مشيرا الى حالة الهيستيرية جعلته يتوسل بتركيا مرة وايران مرة والامارات وحتى الاطار الذي استقبله بشكل غير جيد.

وقال البياتي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعاني من حالة هيستيرية صعبة من خلال مواجهته لعدة عقبات , مما اشعرته بفقدان الزاعة للمكون السني ولمنصب رئاسة البرلمان وهذا ترجيح شبه مؤكد”.

وأضاف ان ” الهيستيرية التي يعيشها الحلبوسي جعلته يتخبط ويتشبث في هذا الطرف الدولي او ذاك”، مبينا أنه “تارة تراه يتوسل بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وتارة أخرى بتركيا وأخرى بالامارات وأخرى بالاطار التنسيقي الذي لم يستقبله بشكل جيد”.

وأوضح البياتي، أن “الحلبوسي اصبح يعاني من عدة عقبات ابرزها انسحاب العديد من النواب بتحالف السيادة الى العزم وعلاقته مع الدول التي تدعمه قد فقدها لكونه لم يحقق مشروع التحالف الثلاثي في تشكيل الحكومة ” .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العامري يكشف التهديد الحقيقي للحشد الشعبي
تحركات مشبوهة.. استنفار امني في بساتين قرية اللهيب شمال المقدادية
نائب: وظيفة الكاظمي فرض الأمن وليس ملاحقة المناصب
النائب عن كتلة صادقون احمد الموسوي بشأن "تشكيل الحكومة": لا نريد مستنسخة
الحشد الشعبي يتصدى لهجوم “داعشي” شمال ديالى
الاتحاد: نحن والإطار في مركب واحد .. الانفراجة قريبة
البياتي: الحلبوسي بات يتوسل بالاطار حتى لا يفقد منصبه!
عبر تمرير العقود المخالفة.. برلماني يكشف أسباب التقارب بين الكاظمي والسعودية
النائب محمد البلداوي : تمديد عمر حكومة الكاظمي مخالفة دستورية مستحيلة الحدوث
قيادي بالفتح: الحشد الشعبي اجهض ولادة الجيل الثالث لداعش
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك