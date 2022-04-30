النائب محمد البلداوي : تمديد عمر حكومة الكاظمي مخالفة دستورية مستحيلة الحدوث

وصف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ، اليوم السبت، تمديد عمل حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي بالأمر المستحيل، مبينا ان الانتخابات المبكرة حدثت لمنع تمديد الكاظمي في السلطة.

وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الحديث عن تمديد حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي امر مستحيل وهو مخالف للدستور”.

وأضاف ان “الانتخابات المبكرة حدثت من اجل تغير حكومة مصطفى الكاظمي وتشكيل حكومة قادرة على احداث اصلاح حقيقي”.

وتابع ان “الحكومة الحالية عاجزة تماما عن تقديم أي خدمات او قوانين فكيف لها ان تشرع باجراءات إصلاحية في وقت ان دعوات حل البرلمان سيؤدي الى إبقاء الكاظمي في السلطة لحين اجراء انتخابات لعبور الازمة الحالية”.