الحشد الشعبي يقبض على إرهابي في نينوى

تمكنت معاونية استخبارات الحشد الشعبي، اليوم السبت، من إلقاء القبض على عنصر إرهابي في محافظة نينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان أن “مفارز المديرية العامة للمعلومات في الحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على احد عناصر داعش الإرهابية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل بمحافظة نينوى، بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”، مشيرة إلى أن “عملية إلقاء القبض تمت بالاشتراك مع قوة من عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي البطلة”.

وأضافت، أن “معاونية استخبارات ومعلومات الحشد الشعبي تدعو المواطنين للاتصال على الرقم الساخن (481) للإبلاغ عن الحالات المشبوهة والإرهابيين لتعزيز الأمن والقضاء على ما تبقى من العصابات الإجرامية”.

وتعلن الاستخبارات والأجهزة الأمنية المختصة بتعقب المطلوبين، بين الحين والآخر، اعتقال أشخاص بتهمة الضلوع بجرائم مختلفة في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.